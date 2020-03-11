الأهلي يُثير مخاوف جماهيره بشأن حضورهم مباراة العودة أمام الوداد البيضاوي

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أثار النادي الأهلي مخاوف جماهيره بشكل واضح اليوم الأربعاء، وذلك بخصوص حضورهم في مدرجات ملعب القاهرة الدولي من أجل مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في لقاء إياب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي خلال تصريحات له لإحدى الصحف المغربية أنه لا يوجد أحد حتى الآن سواء داخل النادي الأهلي أو حتى خارج يستطيع تحديد موقف الحضور الجماهيري من مباراة الإياب بين الأهلي والوداد البيضاوي على ملعب القاهرة الدولي.

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وأشار أيضاً إلى أن مدى انتشار فيروس كورونا هو العامل الوحيد القادر على تحديد موقف الحضور الجماهيري من مباراة العودة في العاصمة المصرية القاهرة، نظراً إلى التطورات المتعلقة بذلك الفيروس في كافة أنحاء العالم في الوقت الحالي.

وشدد محمد مرجان في حديثه على أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية من أجل الحديث حول ذلك الملف، وخاصة وأن مباراة الإياب بين الأهلي والوداد البيضاوي سوف تُقام في الأسبوع الثاني من مطلع شهر مايو المقبل من العام الحالي 2020، مما قد يعني وقتها نهاية أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم بسبب حلول فصل الصيف.

على صعيد آخر، رفض مرجان التعليق تماماً على تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي، وذلك بخصوص حصول الأخير على وعد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا من أجل تعويضه عن سيناريو الموسم الماضي.

وأضاف أيضاً أن أهم شيء هو أن تُقام مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في أجواء ودية بين الطرفين حتى ينعكس ذلك على الجماهير هنا وهناك، مؤكداً في الوقت ذاته أن المتأهل إلى المباراة النهائية يجب أن يكون الأفضل على أرضية الملعب فقط لا غير.

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