مصادر مغربية تؤكد إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 في الكاميرون

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كشفت مصادر صحفية مغربية اليوم الأربعاء عن احتمالية إقامة المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 بنسبة كبيرة للغاية على ملعب جابوما في مدينة دوالا عاصمة الكاميرون.

وأكدت صحيفة “المنتخب” المغربية أن كامل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد استقروا على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرض دولة الكاميرون، نظراً لكونها الخيار الأنسب بعكس بقية الملاعب الأخرى المرشحة.

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وأشارت أيضاً إلى أن الاتحاد الإفريقي لا يرى الأمر عادلاً إن تم اختيار ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب من أجل استضافة المباراة النهائية، وخاصة في ظل نجاح فريقين من المغرب في الوصول إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وشددت الصحيفة على أن فريق الرجاء البيضاوي المغربي قد يتأهل إلى المباراة النهائية، أو ربما قد يتأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي مع احتمالية تأهل كلاهما سوياً إلى المشهد الختامي، وبالتالي لن يكون الأمر منصفاً إقامة المباراة النهائية على أرض دولة المغرب.

وأضافت أيضاً أن الملعب الأخير الذي كان مرشحاً لاستضافة المباراة النهائية هو ملعب رادس على أرض دولة تونس، ولكن أعضاء الكاف يرون أن الملعب قد استضاف نهائي النسخة الماضية الذي عرف أحداثاً مثيرة للجدل بين فريقي الترجي الرياضي التونسي وفريق الوداد البيضاوي ولن يكون الخيار المناسب هذه المرة.

وأوضحت الصحيفة أن الكاميرون تبدو الخيار الأنسب في جميع الأحوال، حيث ستكون محايدة بالكامل لأي نادي من الأندية الأربعة المتواجدة حالياً في المربع الذهبي، وذلك سواء بالنسبة إلى الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي من المغرب أو حتى بالنسبة إلى كلاً من الأهلي والزمالك من مصر.

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