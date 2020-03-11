رسمياً .. الاتحاد الأوروبي يؤجل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفة رسمية منذ قليل عن تأجيل مباراتين في ذهاب الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020، والتي كان من المقرر إقامتها في مساء يوم غداً الخميس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي بعد اجتماع عاجل اليوم أن مباراة إشبيلية الإسباني مع ضيفه روما الإيطالي قد تأجلت إلى موعد سوف يتم الكشف عنه لاحقاً، كما تأجلت أيضاً مباراة إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه خيتافي الإسباني.

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وأشار أيضاً إلى أن بقية مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي سوف تُقام غداً الخميس بشكل طبيعي في موعدها، ولكن مع إقامة بعضها دون حضور الجماهير خوفاً من انتشار فيروس كورونا مثل مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه لاسك النمساوي، إضافة إلى مباراة فولفسبورج الألماني مع ضيفه شاختار الأوكراني.

يُذكر أن ذلك القرار الصادر اليوم عن اليويفا قد جاء بعد إعلان نادي روما بصفة رسمية استحالة سفر بعثة فريقه إلى إقليم الأندلس، بسبب حظر الحكومة الإسبانية استقبال أي رحلات طيران قادمة من دولة إيطاليا في المرحلة القادمة من أجل احتواء فيروس كورونا.

على صعيد آخر، رفض مالك نادي خيتافي بصفة رسمية في ظهر اليوم المخاطرة بلاعبي فريقه من خلال عدم السماح لبعثة الفريق السفر إلى مدينة ميلانو من أجل مواجهة إنتر ميلان، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل واضح في كافة أنحاء إيطاليا بصفة عامة وفي مدينة ميلانو بصفة خاصة.

ومن المرجح أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإصدار المزيد من القرارات الأخرى المثيرة في الأسابيع القادمة على مستوى كافة المسابقات التي يُنظمها بسبب مخاطر فيروس كورونا.

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