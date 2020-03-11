مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا مهددة بالتأجيل بسبب فيروس كورونا

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باتت مباراة برشلونة ونابولي في إياب الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا مهددة بالتأجيل إلى موعد لاحق، بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا بشكل واضح خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع القادم، وذلك على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إيطاليا.

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وتكمن المشكلة التي تواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو هذه المباراة على وجه التحديد، أن الحكومة الإسبانية قامت بحظر كافة رحلات الطيران القادمة إليها من دولة إيطاليا، وهو ما يعني بالتالي أن بعثة فريق نابولي لن تتمكن من الوصول إلى إسبانيا وبالتالي لن تخوض المباراة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر اليوم بصفة رسمية تأجيل مباراتين في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم غداً الخميس بين إشبيلية الإسباني وضيفه روما الإيطالي وبين إنتر ميلان الإيطالي وضيفه خيتافي الإسباني بسبب حظر رحلات الطيران.

وباتت حالة الهلع والخوف هي المسيطرة على قارة أوروبا بشكل واضح في الأيام الماضية، وخاصة بعدما انتشر فيروس كورونا بشكل واضح في دولة إيطاليا، ويكفي الإشارة فقط إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة هناك إلى حوالي 600 شخص من جنسيات مختلفة في ظرف أسابيع قليلة.

وقامت جميع الاتحادات المحلية في قارة أوروبا باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية من أجل ضمان عدم انتشار فيروس كورونا على أراضي بلادها، حيث أعلنت دول فرنسا وإسبانيا وألمانيا عن إقامة النشاطات الرياضية بدون جمهور مع احتمالية تأجيل كافة النشاطات في حالة تفشي فيروس كورونا.

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