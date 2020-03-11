فايلر يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي استعداداً لمواجهة سموحة الليلة في الدوري العام

Advertisements

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن تشكيل الأهلي الرسمي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي وسموحة في مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتأتي مباراة الأهلي وسموحة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويسعى المارد الأحمر إلى استمرار حصد النقاط الكاملة في النسخة الحالية من مسابقة الدوري العام، من أجل الحفاظ على سجله خالياً من التعثرات سواء الخسارة أو حتى التعادل، حيث نجح الأهلي في تحقيق 16 فوز على التوالي حتى هذه اللحظة.

ويمر الفريق الأهلاوي بوضعية طيبة في الأيام الماضية، بعدما نجح في تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأنه سوف يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وتُقام مباراة الذهاب بينهما على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب في مطلع شهر مايو المقبل، فيما تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط لا غير على ملعب القاهرة الدولي.

إقرأ أيضاً: مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا مهددة بالتأجيل بسبب فيروس كورونا