اجتماع طارئ في إسبانيا غداً الخميس لحسم مصير الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا

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لا يزال عالم كرة القدم يعيش على وقع اضطرابات لا مثيل لها على الإطلاق على مدار الأيام الماضية، بعدما انتشر فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم بشكل واضح وخاصة في قارة أوروبا وليس فقط في دولة الصين المنبع الرئيسي لذلك الفيروس القاتل.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أعلنت عن إيقاف كل النشاطات الرياضية في إسبانيا لمدة أسبوعين بداية من اليوم الأربعاء، ولكن ذلك القرار لم يشمل مسابقة الدوري الإسباني سواء الدرجة الأولى أو حتى الدرجة الثانية.

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ومن جانبه، حرص وزير الصحة الإسباني على مُطالبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بضرورة تأجيل الجولات القادمة من مسابقة الدوري الإسباني بمختلف الدرجات لمدة أسبوعين أيضاً، وليس فقط الاكتفاء بمنع الجماهير من حضور المباريات في ظل إمكانية تعرض اللاعبين أو الأجهزة الفنية إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الإسباني بدوره بناءً على توصية وزارة الصحة الإسبانية عقد اجتماع طارئ يوم غداً الخميس مع رابطة الدوري الإسباني من أجل حسم مصير المسابقات المحلية في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل واضح مؤخراً.

ولا يزال فيروس كورونا لم يضرب بعد إسبانيا بدرجة خطيرة، حيث لا يزال الفيروس في المرحلة الأولى هناك مثل العديد من الدول الأخرى، ولكن المسؤولين لا يرغبون في تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبه المسؤولون في إيطاليا، حيث أبقوا على النشاط الرياضي بصورة طبيعية إلى أن زادت لديهم حالات الإصابة والوفاة إثر تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن يُعلن اتحاد الكرة في إسبانيا غداً الخميس عن تأجيل جميع المسابقات المحلية التابعة له إلى مطلع شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020.

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