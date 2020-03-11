أنفيلد رود جاهز لاستضافة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الليلة بعيداً عن كورونا

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حرص نادي ليفربول الإنجليزي على طمأنة جماهيره بصفة خاصة إضافة إلى الجماهير الإسبانية التي ستكون حاضرة في ملعب أنفيلد رود مساء اليوم الأربعاء، من أجل متابعة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

ونشر نادي ليفربول تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء في هذه التغريدة صورة لأرضية ملعب أنفيلد رود الذي بات مستعداً لاستضافة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.

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وتأتي هذه التغريدة من طرف نادي ليفربول من أجل التأكيد على إقامة المباراة في موعدها دون وجود أي احتمالية لتأجيلها تماماً تحت أي ظرف من الظروف، بالرغم من التأثيرات الكبيرة لفيروس كورونا على عالم كرة القدم على مدار الأيام الماضية.

وكانت المخاوف قد انتشرت في كافة أنحاء قارة أوروبا على وجه التحديد بعد إيقاف النشاط الرياضي في دولة إيطاليا لمدة شهر كامل أي حتى منتصف شهر أبريل المقبل بعد تفشي فيروس كورونا هناك بدرجة خطيرة.

وهو الأمر الذي دفع عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا إضافة إلى ألمانيا وحتى سويسرا بإصدار قرار بمنع الجماهير من الحضور لمباريات كافة الأنشطة الرياضية حتى مطلع شهر أبريل القادم، إضافة إلى احتمالية إيقاف النشاط الرياضي أيضاً في هذه الدول خوفاً من سرعة انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن مباراة ليفربول الإنجليزي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني سوف تُقام الليلة بحضور الجماهير بصورة طبيعية للغاية، حيث من المقرر أن تملأ جماهير ليفربول مدرجات ملعب أنفيلد رود بالكامل، فيما سوف يصل عدد عشاق نادي الروخي بلانكوس إلى حوالي 3 آلاف مشجع حضروا جميعهم من العاصمة الإسبانية مدريد.

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