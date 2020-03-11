الكاف يؤكد رسمياً احتمالية إقامة المباريات القارية بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

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حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفة رسمية اليوم الأربعاء كل الجدل القائم بقوة طيلة الساعات الماضية في الوسط الرياضي، وذلك بخصوص موقف الحضور الجماهيري للمباريات القارية في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل واسع حول العالم بأكمله.

ونشر الاتحاد الإفريقي بياناً عبر موقعه الرسمي لتوضيح كافة النقاط المثار عليها الجدل بشكل واضح في الآونة الأخيرة، حيث جاء نص البيان على النحو التالي:

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يود الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يُبلغ الاتحادات الأعضاء وعائلة كرة القدم الأفريقية بأكملها بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا “كو فيد 19” في جميع أنحاء العالم وخاصة القارة الأفريقية.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي دولة أفريقية انتشر فيها فيروس كورونا بدرجة خطيرة، وبالتالي قرر الكاف الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات التابعة له.

وتم إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الاتحادات الأعضاء، نحن على تواصل دائم مع الجميع من أجل إيجاد حل لكل مشكلة تظهر على السطح بمفردها مع إمكانية إقامة بعض المباريات القارية بدون حضور جماهيري إن لزم الأمر.

بالنسبة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية للمحليين الكاميرون 2020، سوف يُرسل الكاف وفداً خاصة من اللجنة الطبية إلى دولة الكاميرون خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، من أجل تقييم كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة للبطولة بعد التنسيق مع السلطات المحلية، البطولة ستُقام في موعدها انطلاقاً من 4 أبريل وحتى يوم 25 أبريل 2020.

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