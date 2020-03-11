محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

Advertisements

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن تشكيل ليفربول الرسمي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة المنتظرة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك تحديداً بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتأتي مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، علماً بأن مباراة الذهاب كان قد انتهت على وقع فوز فريق الروخي بلانكوس بهدف وحيد مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / أليكس أوكسليد تشامبرلين / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بهدفين مقابل لا شيء من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وذلك في إطار سعيه للمحافظة على لقبه بطلاً لهذه المسابقة للموسم الثاني على التوالي مع العلم أنه قد فاز بها في 6 مناسبات سابقة على مر التاريخ بأكمله.

ولا يُقدم فريق ليفربول أفضل مستوياته في الأسابيع الماضية على مستوى جميع المسابقات، ويكفي الإشارة فقط إلى تعرضه إلى الخسارة في 3 مباريات في ظرف أسبوعين، وكانت أسوأ خسارة قد تمثلت في إقصائه من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء.

إقرأ أيضاً: الكاف يؤكد رسمياً احتمالية إقامة المباريات القارية بدون جمهور بسبب فيروس كورونا