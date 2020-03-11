سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي قبل مواجهة ليفربول الليلة في دوري الأبطال

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كشف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني منذ قليل عن تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة القطرية على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن المعلق القطري يوسف سيف سوف يكون هو معلق المباراة الليلة.

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ويخوض فريق الروخي بلانكوس هذه المباراة بمعنويات عالية بعدما فاز ذهاباً بهدف وحيد مقابل لا شيء على أرضه ووسط جماهيره، مما يجعل حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي أكبر بكثير من حظوظ حامل اللقب ليفربول.

ويستطيع فريق أتلتيكو مدريد أن يتأهل إلى الدور القادم في حالة تعادله بأي نتيجة سواء كانت سلبية أو حتى إيجابية، كما يستطيع أيضاً التأهل في حالة الخسارة بفارق هدف وحيد، فيما سوف يكون مضطراً لخوض الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح في حالة الخسارة بهدف وحيد مقابل لا شيء أو بفارق هدفين.

وإليكم الآن تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه ليفربول:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبير / ستيفان سافيتش / فيليب مونتيرو / رينان لودي.

خط الوسط: توماس بارتي / ساؤول نيغويز / كوكي / أنخيل كوريا.

خط الهجوم: جواو فيليكس / دييغو كوستا.

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