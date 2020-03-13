تعرف على حقيقة الاشتباه في إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

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الاشتباه في إصابة اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا.. أنباء جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة أخبار على منصات التواصل الاجتماعي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكرت وسائل الإعلام نشرت الخبر، أن نادي بورنموث أعلن في بيان رسمي الاشتباه في إصابة 5 من أعضاء النادي بفيروس كورونا، من بينهم حارس المرمى الذي واجه ليفربول، السبت الماضي.

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ولم يعلن ليفربول عن أي إصابة حتى الآن، وهو ما يؤكد سلامة لاعبي الفريق.

وأجل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الدوري الإنجليزي، حتى 4 أبريل المقبل، على خلفية ظهور عدد من الحالات في الدوري الإنجليزي.