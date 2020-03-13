اتحاد الكرة يؤجل مباراة الأهلي وإنبي غدًا

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أعلن مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، غداً، والتي ستقام ضمن الجولة الـ14 بالدوري، نتيجة للطقس السيئ.

وأكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إخطار ناديي الأهلي وإنبي بتأجيل اللقاء، وسيقرر مسؤولو اللجنة الخماسية تحديد موعدٍ جديدٍ لإقامة المباراة.

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ويحتل النادي الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدوري برصيد 49 نقطة، وأعلن الأهلي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه، اليوم، حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة.