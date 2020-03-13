اتحاد الكرة معلقاً على قرار الحجز على أموال الزمالك.. لن نجامل أحداً

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أعلن عضو اللجنة الخماسية والتي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل، عن كافة الكواليس المتعلقة بقرار الحجز على أموال نادي الزمالك، والقادمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”.

كواليس الحجر على أموال نادي الزمالك

جاءت تصريحات محمد فضل خلال مشاركة له عبر شاشة “الحدث اليوم”، حيث أعلن أنه فور تواجدهم في المجلس فقد تم اكتشاف مستحقات مالية على الأندية تقدر بحوالي 40 مليون جنيهاً، لهذا فقد تم إرسال خطابات إلى الأندية من أجل توفيق أوضاعها.

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وتابع محمد فضل أنه مع قدوم شهر يناير لعام 2020، فقد تم فتح باب الانتقالات الشتوية وتم مخاطرة الأندية مجدداً بأنه لن يتم قيد أي لاعب في حالة لم يتم تسديد المديونيات.

وأوضح خلال تصريحاته، أن نادي الزمالك من أجل أن يقيد صفقاته الشتوية الجديدة فد قام عبر مديره المالي بالعمل على التوقيع على أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على مستحقات المالية لنادي الزمالك القادمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وأكمل حديثه أن تلك الخطوة جاءت من أجل قيد اللاعبين المنتقلين إلى النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهذا الأسلوب قد تم إتباعه مع العديد من الأندية الرياضية مثل النادي الأهلي والنادي المصري ونادي سموحة، وشدد، “لن نجامل أحداً”.

أعرب محمد فضل عن استنكاره، موضحاً، “هو الحق بيزعل؟”، وأكد أن ما يؤكد صحة تصريحاته هو توقيع المدير المالي لنادي الزمالك عند وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مرتضى منصور هاجم رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني بعد الحجز على 8 ملايين جنيهاً من مستحقات نادي الزمالك.

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