كورونا يتسبب في إيقاف دوري الأبطال والدوري الأوروبي بقرار رسمي من الـ يويفا

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صرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشكل رسمي عن تأجيل مباريات الأسبوع القادم من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب المخاوف من زيادة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

يويفا تعلن رسمياً تأجيل مباريات الأسبوع القادم

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، خلال البيان الرسمي الصادر عنه صباح اليوم الجمعة، “في ضوء التطورات الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد بأوروبا والقرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات المختلفة، فقد تقرر تأجيل كافة مباريات مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة في الأسبوع القادم”.

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كما تضمن القرار سائر مباريات الدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي كان مقررا أن تقام يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين خلال يومي 17 و 18 من شهر مارس الجاري، بالإضافة لكافة مباريات الدوري الأوروبي المقررة أن تقام يوم الخميس القادم الموافق 19 مارس.

كما قرر اليويفا تأجيل حفل سحب قرعة دور الثمانية لكلاً من دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، الذي كان من المقرر أن تقام عقب نهاية مباريات إياب دور الـ 16، كما أوضح اليويفا إلى أنه سوف يعلن خلال وقت لاحق المواعيد الجديدة الخاصة بالمباريات المؤجلة، تبعاً لتطورات الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا| الاتحادات الوطنية الأعضاء وكافة الأطراف المعنية إلى عقد فعاليات اجتماع عبر الفيديو يوم الثلاثاء القادم من أجل مناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بالنسبة لمنافسات كرة القدم، بما فيها كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نادي أتالانتا الإيطالي، ونادي لايبزيج الألماني، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وكذلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التي ضمنت التأهل إلى الدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتبقى حسم النصف الآخر من دور الـ 8 من البطولة.

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