إيقاف مباريات البريميرليج لمدة 3 أسابيع بسبب فيروس كورونا

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صرحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تأجيل مباريات البريميرليج لمدة 3 أسابيع حتى يوم الـ 4 من شهر أبريل القادم 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

فيروس كورونا يتسبب في إيقاف مباريات البريميرليج

تسبب تفشي فيروس كورونا المستند في تعليق كافة الفعاليات الرياضية في الدولة البريطانية سواء كان مباريات البريميرليج، تشامبيونشيب، ومباريات دوري الدرجة الأولى وكذلك مباريات دوري الدرجة الثانية.

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي خلال البيان الرسمي الصادر عنها اليوم الجمعة، عن قرارها الخاص بتعليق مباريات الدوري الإنجليزي بالإجماع حتى يوم الـ 4 من شهر أبريل لعام 2020، تبعاً للنصائح الطبية الصادر عن الوضع الراهن الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

أعلن الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز، أنه في بداية الأمر يتمنى عن تعافي ميكيل أرتيتا مدري نادي الارسنال ولاعب نادي تشيلسي كالوم هدسون أودوي، وتمنى ألا ينتشر فيروس كورونا لأي شخص آخر.

وأشار إلى أن هذا الوضع يعد غير مسبق، وأكد أن الرابطة تعمل بشكل وثيق مع الأندية واتحاد كرة القدم الإنجليزي والحكومة، وأضاف “يمكن أن نطمئن الجميع بأن سلامة وصحة اللاعبين والجماهير والموظفين هي أولويتنا”.

وأوضحت الرابطة أنه سوف تقوم بالإعلان عن مزيد من التحديثات الأخرى خلال الوقت المناسب، وأوضح أنه قد تقرر تأجيل كافة المباريات الرياضية التابعة للرابطة، ومباريات كرة القدم للسيدات، كما تقرر تأجيل مباراتي المنتخب الإنجليزي الوديتين، المقررتين أمام المنتخب الإيطالي والدنماركي خلال أواخر شهر مارس الراهن.

تأتي تلك الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط من أجل تكثيف جهودها من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال يهدد الأرواح خلال الوقت الراهن، وقد تسبب في اضطراباً حول العالم.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المدير الفني لنادي الارسنال ميكيل ارتيتا، ولاعب نادي تشيلسي كالوم هودسون أودوي قد أثبت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ظهور أعراض الفيروس على أحد لاعبي نادي إيفرتون، بالإضافة إلى توجد 3 لاعبين في نادي ليستر سيتي البريطاني في الحجر الصحي.

يحتاج نادي ليفربول إلى 6 نقاط للتتويج بشكل رسمي بلقب الدوري البريطاني خلال الموسم الكروي الراهن 2019/ 2020، حيث يحتل ليفربول الصدارة في الترتيب 82 نقطة، من 29 مباراة قبل 9 جوالات من إسدال الستار على الدوري البريطاني، ويتفوق نادي الريدز بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي الذي حصد في الدوري الإنجليزي 57 نقطة من 28 مباراة.

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