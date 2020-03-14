إيقاف مباريات الدوري بسبب فيروس كورونا

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صرحت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عن إيقاف مسابقتي دوري المحلي سواء مباريات دوري الدرجة الأولى أو مباريات دوري الدرجة الثانية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

إيقاف المسابقات المحلية بفرنسا

كما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي المحترفة عن اتخاذ قراراً خلال الأيام السابقة باللعب بدون جماهير حتى يوم 15 من شهر إبريل القادم 2020، قبل أن تعلن صباح اليوم الجمعة بإيقاف المسابقات المحلية حتى إشعار آخر.

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أصدرت رابطة الدوري الفرنسي بياناً الذي نُشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي صباح اليوم الجمعة الذي جاء فيه التالي، “بعد نداء رئيس الجمهورية الفرنسي من أجل الاستجابة للأزمة الصحية المرتبطة بظهور فيروس كورونا “Covid 19″، فقد قرر مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي بالإجماع أن يتم تعليق كافة مباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية لإشعار آخر”.

وأضاف البيان الصادر عن الرابطة أن مجلس الإدارة سوف يعقد فعاليات اجتماع ثاني بعد فعاليات الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لكافة أعضائه، والمقرر أن يتم إقامة فعاليات الاجتماع يوم الثلاثاء القادم.

وقد لحق بالدوري الفرنسي بالدوريات المحلية الأخرى الدوري الهولندي، والإسباني، والإيطالي، والألماني، الذي قد تم إيقافهم بشكل رسمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المتفشي بشكل كبير في قارة أوروبا.

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