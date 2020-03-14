إيقاف مباريات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

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صرحت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الجمعة أنها دعت لعقد فعاليات اجتماع يوم الاثنين القادم من أجل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إيقاف منافسات البوندسليجا بسبب المخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم خلال البيان الرسمي الصادر عنها أنها سوف تقترح على الجمعية العمومية خلال فعاليات الاجتماع المقرر عقده يوم الإثنين القادم أن يتم تعليق مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء حتى الـ 2 من شهر إبريل القادم 2020.

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وأضافت الرابطة أن مباريات الجولة الـ26 من مباريات البوندسليجا التي سوف تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر حتى يوم الإثنين القادم، سوف تقام خلف أبواب مغلقة بدون حضور جماهيري، كما ناشدت الرابطة المشجعين بعدم التجمع أمام الملاعب مطلقاً في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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