3 أسباب تهدد الدوري الإنجليزي بالإلغاء

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أوضحت التقارير الصحفية البريطانية أن الدوري الإنجليزي مهدد خلال الوقت الراهن بالإلغاء وعدم استكمال هذا الموسم المحلي بسبب العديد من الأسباب، ويأتي من أبرزهم هذه الأسباب هو انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي ضرب 7 أندية من أندية البريميرليج.

ذكرت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل”، خلال الساعات القليلة السابقة أن مباريات البريميرليج مهدد بالإلغاء، وهذا ما يتخوف منه جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها الصحيفة البريطانية فإن إلغاء مباريات البريميرليج خلال هذا الموسم الكروي الراهن 2020، قد يكون القرار الأقرب للإقرار بشكل رسمي للعديد من الأسباب ومن أبرزها انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، الذي ضرب 7 أندية في الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي “البريميرليج” ترى استئناف المباريات خلال الشهر القادم لن يكون عادلاً بسبب التخوف من حالة اللاعبين من ناحية اللياقة البدنية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الخطر يهدد المزيد من اللاعبين بالتعرض لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما أصيب العديد من الأندية الإنجليزية بفيروس كورونا سواء كان نادي تشيلسي ونادي الارسنال و نادي ليستر سيتي، ونادي بورنموث ونادي مانشستر سيتي، ونادي ويستهام، ونادي برايتون وأخيراً نادي إيفرتون.

واستكملت الصحيفة البريطانية أن أزمة أخرى سوف تكون على من مسببات إيقاف الدوري الإنجليزي، وهو نهاية عقود لـ 69 لاعباُ خلال 30 من شهر يونيو القادم، مما سوف يكون الأندية الإنجليزية بموقف محرج خلال الموسم الكروي الراهن.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي سوف تمنح الأندية البريطانية فرصة تمديد عقود اللاعبين المنتهية عقودها لمدة زمنية تصل إلى 28 يوماً لكن بشرط إذا وافقت كافة الأطراف على هذا القرار.

ومن المتعين أن تجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لإجراء محادثات الأسبوع القادم بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” يوم الثلاثاء القادم، حيث من المتوقع أن يتخذوا خطوة حاسمة من أجل تأجيل البطولة الأوروبية حتى العام القادم 2021، وهو ما سوف يعطي الدوريات المحلية وقتاً ثميناً من أجل إكمال برامج المباريات الصيفية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أصدرت قراراً رسمياً خلال صباح اليوم الجمعة بتعليق المنافسات المحلية، وتحديداً مسابقة الدوري المحلي البريميرليج لمدة 3 أسابيع.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نادي ليفربول يتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن نادي مانشستر سيتي حامل اللقب في أخر نسختين إلا أن الأخير لديه مباراة مؤجلة أمام نادي الأرسنال في إطار حسابات الدوري المحلي الـ 28.

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