موعد مباراة الهلال وأبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الأحد 15/3/2020

Advertisements

موعد مباراة الهلال وأبها، يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه فريق أبها في مساء يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال وأبها، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال وأبها، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال وأبها قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال وأبها

موعد مباراة الهلال وأبها، تنطلق مباراة الهلال وأبها تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال وأبها والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال وأبها، ستكون مباراة الهلال وأبها منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD الثانية المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال وأبها

موعد مباراة الهلال وأبها، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الهلال في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي الإماراتي 2/1 الهلال، دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الهلال 0/1 الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

التعاون 1/0 الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال 0/1 الاتفاق، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ضمك 1/1 الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الهلال وأبها في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة:

الهلال، المركز الأول، يمتلك في رصيده 51 نقطة.

أبها، المركز التاسع، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

إقرأ أيضاً: 3 أسباب تهدد الدوري الإنجليزي بالإلغاء