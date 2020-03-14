رئيس لجنة التظلمات: حسم ملف عقوبات السوبر قريبا

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قال رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة عادل الشوربجي، إن اللجنة ستحسم ملف عقوبات كأس السوبر، الذي أقيم في الإمارات سريعا، مشيرا إلى أن الأهلي والزمالك تظلما ضد العقوبات في الموعد المحدد، وأن مستشاري اللجنة الجمسة سيدرسون تظلم الناديين.

وأضاف الشوربجي، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”، أن التظلم يكون مسببا من النادي، وترسل لجنة الانضباط والأخلاق القرارات بالأسباب التي جرى على أساسها توقيع العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن تغليظ العقوبة، وسيكون الحكم إما التأييد أو التقليص أو الإلغاء.

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وأكد أن لجنة التظلمات خطوة أخيرة للأندية داخل الاتحاد، بعد ذلك يمكن التظلم أمام الاتحاد الأفريقي.

كان ناديا الأهلي والزمالك تظلما من عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بعد أحداث السوبر الأخيرة على ملعب استاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.