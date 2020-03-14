موعد مباراة النصر والأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الأحد 15/3/2020

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موعد مباراة النصر والأهلي، يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية مساء يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والأهلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والأهلي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والأهلي

موعد مباراة النصر والأهلي، تنطلق مباراة النصر والأهلي تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والأهلي، ستكون مباراة النصر والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة النصر والأهلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، بينما سيكون المعلق السعودي مشاري القرني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والأهلي

موعد مباراة النصر والأهلي، نستعرض لكم الآن نتائج فريق النصر في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

العين الإماراتي 2/1 النصر، دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الحزم 2/0 النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر 2/2 الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الفيصلي 2/3 النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر 1/4 الرائد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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