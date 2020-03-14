موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في نصف نهائي كأس محمد السادس الأحد 15/3/2020

Advertisements

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إضافة إلى عشاق النادي الإسماعيلي وأيضاً عشاق نادي الرجاء البيضاوي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الإسماعيلي والرجاء البيضاوي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، تنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، ستكون مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي عامر عبدالله هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الإسماعيلي والرجاء البيضاوي

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، فاز فريق الدراويش في مباراة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شيء على ملعب الإسماعيلية، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُلعب بدون جماهير بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الإسماعيلي والرجاء البيضاوي على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الإسماعيلي، المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 22 نقطة من 18 مباراة.

الرجاء البيضاوي، المركز السادس في ترتيب الدوري المغربي، يمتلك في رصيده 28 نقطة من 15 مباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة النصر والأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الأحد 15/3/2020