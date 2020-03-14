أول تعليق من المنتخب بعد تأجيل مباراتي توجو بسبب كورونا

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قال محمد بركات مدير منتخب مصر، إنه يتوقع تأجيل مباراتي المنتخب مع توجو ضمن التصفيات كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أنه لم تحسم الأمور المتعلقة بالبدائل بعد إلغاء الأجندة الدولية.

وأضاف بركات، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”، أنه لم يحدد بعد موعد المباريات الجديدة، مشيرا لى أن البعض يتوقع ترحيل الأجندة الدولية في شهر يونيو، لكن التأجيل حتى الآن لأجل غير مسمى: “ما حدث أمر متوقع.. كاف منذ أيام أكد على أنه لا يوجد أي تأجيل والأجندة الدولية في موعدها والأمور مستقرة”.

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وأكد بلاكات أن المسابقات الكبرى في العالم جرى تأجيلها، متابعا بأنه كان ينتظر قرار التأجيل من اتحاد الكرة بنسبة 80% وهذا ما حدث، لأن في النهاية صحة الإنسان أهم.