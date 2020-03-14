لحماية اللاعبين.. 7 قرارات من “فيفا” لمواجهة كورونا

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 7 قرارات تتعلق بفترة التوقف الدولي، وقرر “فيفا” السماح للاعبين بعدم الانضمام إلى المنتخبات، كما أوصى بعدم إقامة أي مباراة.

جاء قرار فيفا مع توصية بعدم إقامة المباريات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم بـ123 دولة، وجاءت القرارت كالتالي:

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الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات.

يجوز للاعب رفض استدعاء المنتخب في حالة موافقة النادي.

لا تخضع هذه القرارات إلى إجراءات تأديبية.

إذا كان اللاعب غير قادر على أداء واجبه تجاه ناديه بحلول الموعد النهائي ذي الصلة بأمر يتعلق بفيروس كورونا، فلن يخضع الاتحاد أو اللاعب لأي قيود مستقبلية أو إجراءات تأديبية.

فترات التوقف الدولي التالية تخضع لهذه القرارات:

23 – 31 مارس 2020 “فترة توقف دولي للرجال”.

6 – 15 أبريل 2020 “فترة توقف دولي للسيدات”.

6 – 15 أبريل 2020 “فترة توقف دولي لكرة الصالات”.

يوصي “فيفا” بتأجيل أي مباريات دولية، والقرار النهائي في هذا الشأن يقع على عاتق منظمي المسابقة.

يجب إعادة جدول المباريات المؤجلة المتأثرة بهذا القرار.