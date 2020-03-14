ليفربول بطل الدوري.. “تايمز” تكشف مقترحا جديدا عند إلغاء البريميرليج

Advertisements

ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس مقترحا عند إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث قررت الرابطة تأجيل مباريات البريميرليج 3 أسابيع حتى الثالث من أبريل المقبل، لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الصحيفة أن الاقتراح الجديد من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، هو إعلان ليفربول بطلًا لهذا الموسم، بعد النظر لفارق النقاط الكبير بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي، 25 نقطة، ويحتاج ليفربول لـ6 نقاط للتتويج رسميا باللقب، حيث إن الفريق يحتل صدارة الترتيب بـ82 نقطة من 29 مباراة.

Advertisements

وأكدت الصحيفة أن الرابطة تدرس أيضا مقترح تصعيد بطل ووصيف بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “الشامبيونشيب”، وهما ليدز يونايتد ووست بروميتش، لمنافسات البريميرليج للموسم الجديد، ليبلغ عدد أندية بريميرليج 22 ناديا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه يجب أن توافق جميع أندية الدوري الإنجليزي الحالية على هذا المقترح قبل تطبيقه.