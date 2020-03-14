خسائر هائلة للذهب في مصر.. والجرام يهوي 40 جنيهًا في يومين

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قال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، إن أسعار الذهب في مصر شهدت انخفاضا بلغ نحو 20 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعار، أمس، في بداية التعاملات اليوم.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 681 جنيهًا مقابل 701 جنيه، موضحا أن أسعار الذهب انخفضت في مصر نحو20 جنيهًا، أمس، ووصل إجمالي التراجعات 40 جنيهًا.

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وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 778.2 جنيه، وعيار 18 بلغ نحو 583.7 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 5 آلاف و448 جنيها.

جاء ذلك عقب انخفاض أسعار الذهب العالمية، أمس، بما يصل إلى نحو 2.9% بحسب ما ذكرته بيانات وكالة “بلومبرج” الأمريكية.