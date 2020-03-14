وزارة الشباب والرياضة تؤكد رسمياً عدم تعليق النشاط الرياضي بالرغم من فيروس كورونا

Advertisements

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بصفة رسمية اليوم السبت عن عدم وجود أي نية لديها من أجل تعليق أو إلغاء النشاط الرياضي في مصر الموسم الحالي، بالرغم من المخاوف من انتشار وتفشي فيروس كورونا مثلما حدث في معظم أنحاء العالم في الأسابيع القليلة الماضية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة عبر بيان رسمي أن النشاط الرياضي في مصر بصفة عامة مستمر حتى إشعار آخر، وخاصة في ظل متابعة الوزارة لكل كبيرة وصغيرة متعلقة بالنشاط في الآونة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا بشكل أوسع في العالم بأكمله.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أنه في حالة إصدار أي قرار متعلق بالنشاط الرياضي سوف يتم إصدار ذلك القرار بشكل فردي لكل مشكلة على حدى وليس النشاط الرياضي بأكمله.

وشددت وزارة الشباب والرياضة في البيان على أن الوضع لا يبدو مقلقاً في مصر فيما يتعلق بمستقبل النشاط الرياضي، نظراً إلى الإجراءات الصارمة التي يتخذها مجلس الوزراء بصفة يومية على مدار الأسابيع الماضية من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا داخل مصر.

وأضافت أيضاً أن الوزارة سبق وأن اتخذت قراراً بمنع حدوث أي تجمعات جماهيرية تماماً في مختلف النشاطات الرياضية في مصر، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى القلق على الإطلاق أو ما يؤدي إلى تعليق النشاط مثلما حدث في معظم دول العالم حتى الآن.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنها على اتصال دائم بوزارة الصحة والسكان إضافة إلى اللجنة الأولمبية المصرية وأيضاً كافة الاتحادات لجميع الألعاب، وذلك من أجل متابعة مدى تطور انتشار فيروس كورونا داخل مصر في المرحلة القادمة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في نصف نهائي كأس محمد السادس الأحد 15/3/2020