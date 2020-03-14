رسمياً .. اتحاد الكرة يُعلن إيقاف نشاط كرة القدم في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة رسمية اليوم السبت عن تعليق النشاط الرياضي لكرة القدم في مصر لمدة أسبوعين حتى مطلع شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، وذلك بسبب المخاوف من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الرسمي في بيان رسمي نشره عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك القرار احترازي من أجل ضمان عدم انتشار فيروس كورونا في مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار قد جاء بناءً على توصية من اللجنة الطبية في اتحاد الكرة إضافة إلى مجلس الوزراء، على أن يشمل ذلك القرار جميع أنشطة كرة القدم في جمهورية مصر العربية.

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