رونالدو يحول فنادقه لمستشفيات لعلاج مصابي كورونا مجانا

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قرر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو تحويل فنادقه في البرتغال لمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مجانا.

وفي إطار سعي اللاعب البرتغالي للمساهمة فس مكافحة الفيروس، قرر رونالدو دفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات.

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وأرسل مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة لمصابي فيروس كورونا طالبهم فيها بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة، وقال عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”، إن العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا، وتابع بأن حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى.

وأكد رونالدو أن من المهم اتباع النصائح والتعليمات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية للتعامل مع الوضع الراهن.

كان رونالدو سافر لإقليم ماديرا البرتغالي، الاثنين الماضي، وسيظل هناك مع عائلته وصديقته جورجينا رودريجيز وأطفاله الأربعة، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.