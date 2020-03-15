ريال مدريد يسعى لضم لاعب ليفربول مقابل 140 مليون إسترليني

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ذكرت تقارير أوروبية أن إدارة النادي الملكي ريال مدريد تتواصل مع لاعب ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو ماني، في خطوة من شأنها ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النادي الملكي تواصل مع ممثلي ساديو ماني، للانتقال المحتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن إدارة النادي الإسباني على علمٍ بأن ماني قد يكلف خزينة ريال مدريد ما يقرب من 140 مليون جنيه إسترليني.

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وأكدت الصحيفة أن المدير الفني الحالي للملكي زين الدين زيدان، حريص على ضم ماني.

ويقدم ماني مستويات جيدة بقميص ليفربول، كما ساهم في تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة، إلى جانب تربع الفريق على قمة جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 82 نقطة.