وزير الشباب والرياضة يؤكد احتمالية مد فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

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أكد وزير الشباب والرياضة أن النشاط الرياضي في مصر من الممكن أن يتم تعليقه مرة أخرى بعد مرور فترة التعليق الحالية، وذلك بناءً على التقييم الذي سوف تقوم الحكومة بإجرائه فيما يتعلق بمدى انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أن قرار إيقاف النشاط الرياضي الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس السبت كان بمثابة فعل وليس رد فعل، وذلك كإجراء احترازي خوفاً من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن تعليق النشاط الرياضي لا يعني إلغائه مثلما يتردد في بعض وسائل الإعلام أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن العودة من جديد ربما قد تكون بعد أسبوعين أو أكثر من ذلك.

وشدد وزير الشباب والرياضة في حديثه على أن أهم شيء في جميع الأحوال هي صحة الشعب المصري وليس النشاط الرياضي في نهاية المطاف، مُطالباً الشعب المصري بضرورة إتباع التعليمات الطبية التي تنشرها وزارة الصحة والسكان بناءً على توجيهات من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أيضاً أن فيروس كورونا لا يُعتبر مجرد فيروس عادي ولكنه وباء عالمي، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة المعنية في الدولة على تواصل مستمر من أجل دراسة الموقف جيداً انطلاقاً من اليوم وحتى مطلع شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020.

يُذكر أن جميع دول العالم قامت بتعليق معظم أنشطة الحياة لديها لمدة أسبوعين أي حتى مطلع الشهر القادم، حتى يتم احتواء فيروس كورونا ومنعه من الانتشار في كافة أنحاء العالم، وخاصة بعدما ارتفع عدد المصابين في قارة أوروبا على مدار الأسبوع الماضي على وجه التحديد.

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