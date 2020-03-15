ميدو يُهاجم أندية الدوري المصري بسبب المباريات الودية أثناء تعليق النشاط الرياضي

Advertisements

حرص النجم السابق أحمد حسام ميدو على مهاجمة بعض أندية الدوري المصري الممتاز، بسبب تخطيط بعضها لخوض المباريات الودية خلال فترة تعليق النشاط الرياضي الحالي في مصر استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام بعد أسبوعين.

وقام أحمد حسام ميدو بنشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

Advertisements

يجب توجيه تعليمات رسمية من اتحاد الكرة بإلغاء كل المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري، لا أصدق أن هناك بعض المدربين يخاطرون بحياة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي من أجل تجهيز الفريق.

هناك أكثر من مباراة ودية بين أندية الدوري الممتاز تم الترتيب لها خلال هذا الأسبوع.

الدولة تقرر إيقاف الدوري للحفاظ على صحة الجميع، والأندية تقرر المخاطرة بصحة اللاعبين والموظفين، كان من الأولى إذاً عدم إيقاف الدوري إذا كان سيتم السماح للأندية بإقامة مباريات ودية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رسمياً يوم أمس السبت يتمثل في تعليق النشاط الرياضي في مصر بالكامل لمدة أسبوعين انطلاقاً من اليوم الأحد، وهو نفس القرار الذي تم اتخاذه في كافة أنحاء العالم حتى الآن باستثناء كلاً من دولة تركيا إضافة إلى دولة السودان.

وجاء ذلك القرار الاحترازي من طرف الحكومة المصرية خوفاً من تفشي وانتشار فيروس كورونا، وخاصة بعدما ارتفع عدد المصابين في مصر إلى 103 حالة مما جعل الدولة تتحرك بشكل عاجل لمحاولة احتواء ذلك الفيروس بدلاً من تركه ينتشر في كافة أنحاء الجمهورية، علماً بأن فيروس كورونا أثبت خلال الأشهر الماضية أنه سريع الانتشار على مستوى العالم بأكمله وليس في دولة معينة بعينها.

إقرأ أيضاً: وزير الشباب والرياضة يؤكد احتمالية مد فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا