رسميا.. “كاف” يعلن ملعب نهائي الكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي سيقام في الـ24 من مايو المقبل، مؤكدا أن الملعب سيكون “الأمير مولاي عبدالله” في المغرب.

وقال “كاف”، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط سيستضيف نهائي الكونفدرالية 2019 – 2020.

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كان الاتحاد المغربي تقدم بمفرده لتنظيم نهائي بطولة الكونفدرالية على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

يشار إلى أن بيراميدز سيواجه فريق حوريا كوناكري الغيني، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.