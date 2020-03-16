الحضري يدعو الشعب المصري للبقاء في المنزل لاحتواء فيروس كورونا

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انضم النجم السابق عصام الحضري إلى قائمة الداعمين لقرارات الحكومة المصرية الوقائية التي دعت إليها منذ يوم السبت الماضي، وذلك في إطار سعي الدولة لمحاولة احتواء فيروس كورونا ومنعه من الانتشار في كافة أنحاء الجمهورية.

وقام عصام الحضري بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان “تحدي البقاء في المنزل”، وفي ذلك المقطع قام الحضري بغسل يديه جيداً قبل ممارسة بعض التدريبات البدنية في حديقة منزله.

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ودعا السد العالي من خلال ذلك المقطع المواطنين إلى ضرورة البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين قادمين مثلما هو حال العالم بأكمله في الوقت الحالي، من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر، وهو الأمر الذي سوف ينتج عنه وفاة عدد هائل من الناس مثلما حدث تماماً في الصين أو حتى إيطاليا في الأشهر القليلة الماضية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن بصفة رسمية منذ يومين تعليق النشاط الرياضي حتى مطلع شهر أبريل المقبل، وهي نفس الخطوة التي تم اتخاذها في كافة دول العالم باستثناء كلاً من السودان وتركيا.

ولم يلتزم العديد من مواطني الشعب المصري بنصائح وزارة الصحة والسكان المتمثلة في ضرورة البقاء في منازلهم حتى مطلع الشهر القادم كحد أقصى، من خلال تواجدهم بأعداد هائلة في المولات والحدائق خصوصاً بعد تعليق الدراسة أيضاً لمدة أسبوعين.

وهو الأمر الذي دفع العديد من المشاهير إلى المساهمة في توعية المواطنين ومطالبتهم بضرورة البقاء في المنازل لحين نهاية هذه الأزمة، وخاصة وأن فيروس كورونا ليس له علاج يقضي عليه حتى هذه اللحظة على مستوى العالم بأكمله.

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