أجانب الزمالك في عطلة مفتوحة خارج مصر بعد تعليق حركة الطيران

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن قرار مجلس الوزراء اليوم الإثنين المتمثل في تعليق حركة الطيران من وإلي مصر حتى نهاية شهر مارس الجاري، سوف يمنح بالتالي 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم عطلة مفتوحة خارج البلاد.

وأكد المصدر أن كلاً من التونسي فرجاني ساسي إضافة إلى المغربي أشرف بنشرقي وأيضاً المغربي الآخر محمد أوناجم قد عادوا في الأيام القليلة الماضية إلى موطنهم، من أجل البقاء رفقة عائلاتهم بعد تعليق النشاط الرياضي في كافة أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك لن يُطالب الثلاثي بالعودة إلى مصر قبل البدء في تعليق حركة الطيران انطلاقاً من يوم الخميس القادم، نظراً لأن النشاط الرياضي متوقف بالكامل ولا توجد تدريبات جماعية أو حتى مباريات ودية خوفاً من فيروس كورونا.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لن يُخاطب اللاعبين الثلاثة إلا في نهاية شهر مارس الحالي، وذلك حينما تتضح الصورة الكاملة فيما يتعلق بمستقبل النشاط الرياضي في مصر مثلما هو الوضع للعالم بأكمله.

يُذكر أن عودة الثلاثي الأجانب إلى مصر كانت مقررة في يوم 21 مارس المقبل أي يوم السبت القادم، ولكن تعليق حركة الطيران يبدأ من يوم 19 مارس أي الخميس المقبل مباشرة، وبالتالي حصل الثلاثي على عطلة مفتوحة لحين إشعار آخر.

وساهم الثلاثي بشكل واضح في نتائج الزمالك الرائعة خلال شهر فبراير الماضي، من خلال التتويج أولاً بلقب كأس السوبر الإفريقي ثم التتويج بلقب كأس السوبر المصري، وأخيراً النجاح في الوصول بجدارة إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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