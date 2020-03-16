اشتباكات بالأيدي في مران الأهلي وفايلر يمنح اللاعبين راحة سلبية 6 أيام

Advertisements

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين أحداثاً مؤسفة للغاية على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي بالجزيرة، مما دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني إلى إلغاء المران على الفور.

واشتبك اللاعب رمضان صبحي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي بالأيدي بشكل عنيف للغاية بالأيدي خلال التدريبات الجماعية دون معرفة السبب الرئيسي وراء المشاجرة بينهما، وبدت الصورة كأن الثنائي في “خناقة شوارع” وليس داخل جدران القلعة الحمراء.

Advertisements

وحاول الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التدخل بين الثنائي من أجل حل المشكلة، ولكن رمضان صبحي تطاول عليه ببعض الألفاظ الخارجة رافضاً تدخله، إلا أن الكابتن سيد عبد الحفيظ لم يقم بالرد على هذه الإهانات أثناء المران من أجل تفادي إشعال الأزمة بشكل أكبر.

وقرر المدير الفني رينيه فايلر إلغاء مران اليوم وعدم استكماله من أجل تهدئة الأوضاع، كما قرر أيضاً منح جميع اللاعبين راحة سلبية بدون تدريبات لمدة 6 أيام قادمة في ظل توقف النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مارس الحالي بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ولم يتم حل المشكلة بعد إلغاء المران، حيث تواصل الاشتباك من جديد بين رمضان صبحي وبين أليو بادجي، وهو الأمر الذي أسفر عن غضب المدرب السويسري رينيه فايلر من الثنائي بشدة في ظل سلوكيات كلاً منهما.

يُذكر أن العديد من المصادر قد أشارت إلى أن رمضان صبحي يمر بعلاقة سيئة للغاية في الآونة الأخيرة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ على وجه التحديد، نظراً إلى تعمد الأخير عدم منح الفرصة تماماً للنجم شريف إكرامي من أجل المشاركة بالمباريات.

إقرأ أيضاً: أجانب الزمالك في عطلة مفتوحة خارج مصر بعد تعليق حركة الطيران