الأهلي يحصن لاعبيه من فيروس كورونا عبر قياس درجات الحرارة

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحصين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من فيروس كورونا، وذلك بناءً على الإجراءات الوقائية التي اتخذها مجلس الوزراء في الأيام القليلة الماضية إضافة إلى توجيهات وزارة الصحة والسكان.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتوفير أجهزة من أجل قياس درجة حرارة اللاعبين إضافة إلى كافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، حتى يتم الاطمئنان على الحالة للجميع في ظل انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن يتم توفير هذه الأجهزة لكافة الفرق في النادي الأهلي والأجهزة الفنية على حد سواء، حتى يتم المساهمة في احتواء فيروس كورونا ومنعه من الانتشار تماماً في مصر.

على صعيد آخر، أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن كافة الأنشطة داخل النادي معلقة لمدة أسبوعين كاملين حتى نهاية شهر مارس الحالي، وذلك تزامناً مع القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء المتمثلة في تعليق معظم أنشطة الحياة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا في مصر.

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