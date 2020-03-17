ستيف نيكول: عليكم احضار فيرنر أولا قبل رحيل ماني إلى “ريال مدريد”

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أعلن ستيف نيكول أسطورة ليفربول السابق، تحذيرا لإدارة الريدز من الموافقة على رحيل السنغالي ساديو ماني إلى فريق ريال مدريد، حال عدم وجود ضمانات كافية بالتعاقد مع لاعب لايبزيج الألماني تيمو فيرنر.

جاء ذلك بعد تقارير عديدة، بشأن ارتباط ماني، بالرحيل إلى “ريال مدريد” الإسباني، حيث زعمت بعض التقارير الأوروبية أن إدارة النادي الملكي تواصلت بالفعل مع ممثلي اللاعب السنغالي لمناقشة انضمامه إلى برنابيو، خلال الصيف المقبل، كما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية قال نيكول ردًا على سؤال حول احتمالية بيع ماني: “سيكون هذا جيدًا إذا أحضرت تيمو فيرنر إلى أنفيلد”، مضيفا: “لسوء الحظ، لا يوجد لاعبون كثيرون مثل فيرنر”.

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وقال نيكول: “كان هناك شخص يدعى كيليان مبابي أخبر الجميع أنه يريد الذهاب إلى ريال مدريد، انتهى به المطاف في باريس سان جيرمان”.

جدير بالذكر أن الألماني البالغ من العمر 24 عامًا ارتبط بالانتقال إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان فيرنر سجل 21 هدفًا في 25 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، بجانب 4 أهداف أخرى في 8 مباريات بدوري الأبطال.