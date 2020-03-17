رسمياً .. تأجيل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا إلى صيف عام 2021

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عاش عالم كرة القدم اليوم الثلاثاء على وقع قرارات مثيرة للغاية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والذي أسفر عن تأجيل أكبر المحافل القارية التي كان من المقرر أن يتم تنظيمها في صيف العام الحالي 2020.

وجاءت أولى القرارات من خلال الإعلان بصفة رسمية من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، حيث بات من المقرر إقامتها في صيف العام المقبل 2021 بداية من يوم 11 يونيو وحتى يوم 11 يوليو.

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وأكد الاتحاد الأوروبي أن التعديل الوحيد سوف يشمل فقط موعد انطلاقة المسابقة وليس أي شيء آخر، وهو ما يعني أن المسابقة سوف يتم تنظيمها في 12 مدينة مختلفة في كافة أنحاء أوروبا بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المسابقة.

واتخذ اليويفا ذلك القرار الحاسم على هامش اجتماعه الطارئ اليوم عبر الفيديو بين أعضائه خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، علماً بأن جميع الحجوزات في الفنادق لكافة المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2020 قد تم إلغائها بصفة رسمية عقب ذلك القرار، مما أسفر عن خسائر مالية قاسية وصلت تقريباً إلى حوالي 300 مليون يورو.

على صعيد آخر، حرص اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بدوره على حسم مصير مسابقة كوبا أمريكا 2020، وخاصة لأن فصل الشتاء يبدأ في قارة أمريكا الجنوبية بداية من شهر يونيو أي أن أعداد المصابين بفيروس كورونا سوف يكون في تصاعد هائل خلال مشوار المسابقة.

وبناءً على ذلك، فقد تم الإعلان بصفة رسمية عن تأجيل مسابقة كوبا أمريكا 2020 على أن تُقام في صيف العام المقبل 2021، وهو القرار الأنسب بدون أدنى شك حتى تُقام المسابقة في ظروف طبيعية بحضور الجماهير.

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