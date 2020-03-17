رسمياً .. تعليق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا

Advertisements

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراراً رسمياً اليوم الثلاثاء يتمثل في تعليق مسابقة دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مسابقة الدوري الأوروبي حتى إشعار آخر بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء قارة أوروبا.

وجاء ذلك القرار بناءً على الاجتماع الساري حالياً بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن مع احتمالية الإعلان بصفة رسمية عن قرارات جديدة في الساعات القليلة القادمة فيما يتعلق بمصير المسابقتين.

Advertisements

على صعيد متصل، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية بحسب مصادرها المطلعة إلى أن اليويفا سوف يُلغي نظام الذهاب والإياب فيما تبقى من مشوار المسابقتين، حتى تكون الفرصة متاحة أمام كل الاتحادات المحلية من أجل استكمال مسابقات الدوريات بسهولة كبيرة في الأشهر القادمة.

وأكدت أيضاً أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا سوف تُقام في يوم 27 يونيو المقبل من العام الحالي 2020 في مدينة إسطنبول على أرض دولة تركيا، فيما سوف تُقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في يوم 24 يونيو القادم من العام الجاري أيضاً على أرض دولة بولندا.

ولا يزال هناك مُتبقي 4 مباريات في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أما مسابقة الدوري الأوروبي يختلف فيها الوضع كثيراً بعدما تم إقامة جميع مباريات الذهاب باستثناء تأجيل مباراتين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً بعكس مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبقى ترقب عشاق كرة القدم للقرار النهائي الذي سوف يتم إصداره من طرف الاتحاد الأوروبي في الساعات الماضية، علماً بأن الجميع يخشى من استمرار تفشي انتشار فيروس كورونا في الأشهر القادمة، مما يعني بدوره أن جميع المسابقات الأوروبية ربما قد تكون مهددة بالإلغاء بصفة نهائية بدون رجعة.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. تأجيل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا إلى صيف عام 2021