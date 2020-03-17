رمضان صبحي ينضم لحملة “تحدي البقاء في المنزل” متحدياً زملائه في الأهلي بسبب فيروس كورونا

Advertisements

حرص رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الانضمام إلى تحدي البقاء في المنزل مثله مثل العديد من المشاهير حول العالم بأكمله، من أجل توعية الجماهير وكافة المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم حتى مطلع شهر أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو، إضافة إلى تغريدة مصاحبة له كتب فيها التالي:

Advertisements

لاعبنا رمضان صبحي بدأ التحدي “تحدي البقاء في المنزل”، ورشح كلاً من عمرو السولية وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد مجدي قفشة لقبول التحدي، فهل يقبلون التحدي، ابقوا سالمين.

وظهر اللاعب رمضان صبحي في ذلك الفيديو وهو يقوم بتعقيم يديه في المقام الأول، ثم قام بعد ذلك بأداء بعض التدريبات البدنية من أجل المحافظة على صحته دون الخروج من المنزل.

يُذكر أن النشاط الرياضي في مصر قد تم تعليقه حتى مطلع الشهر المقبل، وهو نفس الوضع في كافة أنحاء العالم تقريباً باستثناء 4 دول فقط حتى الآن، والتي تتمثل في كلاً من البحرين إضافة إلى فلسطين وأيضاً روسيا وأخيراً تركيا.

ويأتي تعليق النشاط الرياضي مثله مثل بقية أنشطة الحياة الأخرى في جميع أنحاء العالم لمدة أسبوعين بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك من أجل السيطرة على مدى انتشار فيروس كورونا في ظل كونه قادراً على التفشي وسط التجمعات.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن بقاء الناس في منازلهم لمدة أسبوعين سوف يضمن قتل فيروس كورونا بشكل تدريجي على مدار هذه الفترة، وخاصة في ظل عدم قدرة ذلك الفيروس على النمو في حالة كانت الشوارع خالية.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. تعليق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا