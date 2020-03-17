يويفا يُشدد على ضرورة إنهاء كل المسابقات الأوروبية مع نهاية يونيو 2020

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شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ضرورة إنهاء جميع المسابقات التابعة له أو حتى التابعة لمختلف الاتحادات المحلية مع نهاية شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، وذلك في حالة تم استئناف الموسم الحالي بصورة طبيعية مع مطلع شهر أبريل القادم.

وأكد الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعه اليوم الثلاثاء مع مسؤولي الاتحادات المحلية إضافة إلى رابطة اللاعبين المحترفين وأيضاً مسؤولي الأندية الأوروبية، أن الهدف الرئيسي هو استكمال الموسم الجاري حتى نهايته وليس إلغائه تفادياً للخسائر المالية الطائلة.

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وأشار أيضاً إلى أنه كان حريصاً على منح كل الاتحادات إضافة إلى الأندية الوقت الكافي من أجل إنهاء الدوريات المحلية في موعد أقصاه 30 يونيو 2020، من خلال تأجيل النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا حتى صيف العام القادم 2021.

وشدد اليويفا على أن إنهاء مسابقتي دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الدوري الأوروبي يبدو أمراً لا نقاش فيه على الإطلاق مثله مثل الدوريات المحلية، على أن تكون هناك احتمالية إلى تغيير نظام المسابقتين من خلال لعب المباريات من دور واحد فقط انطلاقاً من الدور ربع النهائي بدلاً من نظام الذهاب والإياب.

وأضاف أيضاً أن تحديد موعد عودة المسابقات القارية التابعة له في الوقت الحالي يبدو أمراً مستحيلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخاصة وأن فيروس كورونا المستجد هو الوحيد المتحكم حالياً في كافة مواعيد المسابقات سواء الخاصة بعالم كرة القدم أو حتى بأي نشاط رياضي آخر في عالم الرياضة مثلما هو الحال أيضاً بالنسبة إلى كافة أنشطة الحياة بصفة عامة.

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