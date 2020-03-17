رسمياً .. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بليز ماتويدي بفيروس كورونا

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن إصابة نجمه الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من تواجده داخل منطقة الحجر الصحي في مقر النادي.

وأكد يوفنتوس في بيان رسمي أن نتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي قد جاءت إيجابية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحالة الصحية له جيدة حتى هذه اللحظة.

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يُذكر أن بليز ماتويدي يُعتبر ثاني لاعب من صفوف فريق السيدة العجوز يُصاب بفيروس كورونا، حيث سبقه في ذلك المدافع الإيطالي دانييلي روجاني الذي كان أول لاعب في إيطاليا يتعرض إلى الإصابة بذلك المرض.

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