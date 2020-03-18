“يويفا” يرد على تتويج ليفربول بلقب “بريميرليج” قبل نهاية الموسم

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أكد ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أن شائعات إنهاء موسم الدوريات الخمس الكبرى ومنح اللقب لمتصدر الجدول “مزيفة”، مشيرا إلى أن رغبة “يويفا” كانت إنهاء الدوريات المحلية.

وأضاف سيفرين، في تصريحات صحيفة لجريدة “ميرور” البريطانية، بشأن إمكانية منح ليفربول لقب الدوري بعد تفوقه بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، قائلا: “رأيت وسمعت بعض الأخبار المزيفة بأن الاتحاد الأوروبي سينصح الاتحادات المحلية بإنهاء موسم الدوري الآن ويقر بتتويج متصدري الجدول.. هذا ليس صحيحًا، هدفنا هو إنهاء الدوريات ولم ننصح بشيء من هذا القبيل لأي اتحاد”.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس الثلاثاء، تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو) 2020 للعام المقبل، كما أجل مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة والتي كان مقررًا لها مارس الجاري لتقام في يونيو المقبل، بالإضافة إلى تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لحين إشعار آخر، بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن اتحادات الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا- ألمانيا- فرنسا- إيطاليا- إسبانيا) قاموا بتعليق كافة الأنشطة الكروية حتى أبريل المقبل.