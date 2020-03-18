عقوبة صارمة من الأهلي على أليو بادجي ورمضان صبحي بسبب المشادة بينهما

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أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر توقيع عقوبة صارمة على كلاً من الثنائي أليو بادجي ورمضان صبحي، بعد المشادة التي حدثت بينهما في اليومين الماضيين.

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على كلاً من الثنائي أليو بادجي ورمضان صبحي.

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وأشار أيضاً إلى أن ما حدث من طرف الثنائي في مران الأهلي الأخير قبل يومين لم يكن شيئاً لائقاً على الإطلاق، وخاصة وأن كلاً منهما يُمثل النادي الأهلي العريق المعروف دائماً لدى الجماهير بنادي المبادئ والأخلاق.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي طالب جميع اللاعبين بدون استثناء ضرورة التمتع بروح العائلة الواحدة فيما بينهم، حتى يكون كامل تركيز الفريق مُنصباً فقط على خوض المباريات على أرض الملعب وليس على خلافات داخلية بين اللاعبين.

يُذكر أن المهاجم السنغالي أليو بادجي كان قد غضب بشدة من رمضان صبحي في المران الأخير للنادي الأهلي قبل إيقاف التدريبات، بسبب رفض رمضان تمرير الكرة له مما جعل الأخير يشتبك معه بالأيدي قبل احتواء الأزمة من طرف بقية الزملاء، ولكن الخلاف اشتعل من جديد بين الثنائي في غرفة خلع الملابس.

ومن جانبه، غضب المدير الفني رينيه فايلر بشدة من تصرفات الثنائي وطلب بضرورة توقيع عقوبة عليهما لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال الصبيانية مرة أخرى، والتي قد تؤثر في المستقبل على نتائج المارد الأحمر في بقية مجريات الموسم.

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