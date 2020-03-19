عبدالله بكري يوضح موقفه من انتقاله لـ”الأهلي” أو “الزمالك

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علق عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز، بشأن انتقال إلى صفوف الأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة، قائلا: “أنا أهلاوي من صغري وحاليا عقدي لا يزال مستمرا مع بيراميدز حتى الموسم المقبل”.

وأضاف مدافع بيراميدز في تصريحات صحفية لـ “أون تايم سبورت”: “إذا أراد الزمالك ضمي في حالة عدم وجود رغبة من الأهلي سأنتقل للزمالك.. وقت تجربتي مع سموحة تلقيت عرضًا من جانب الأهلي ووقعت للنادي الأحمر بالفعل لكن محمد فرج عامر رئيس سموحة طلب 20 مليون جنيه لبيعي.. انتقالي للأهلي لم يتم كما عبّر الزمالك عن رغبته في الحصول على خدماتي لكن المفاوضات لم تتم بنجاح”.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عامًا استطاع أن يشارك في 20 مباراة مع بيراميدز خلال الموسم الحالي بواقع 11 مباراة في الدوري و8 مباريات بالكونفدرالية ولقاء في كأس مصر.