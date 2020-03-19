“اتحاد الكرة” ينفي تسجيل إصابات بين اللاعبين بـ”كورونا المستجد”

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أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما يتداول بشأن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بين لاعبي الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد حالة إصابة بكورونا من بين اللاعبين وليس لدي معلومة عن مصدر رئيس المصري.

وأضاف سلطان، في تصريحات صحفية، ناصحا الأندية بالاهتمام بالبرامج البدنية الفردية للاعبين واتباع الجميع تعليمات الأمن والسلامة تحسباً لعودة النشاط.

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وكان سمير حلبية رئيس المصري زعم وجود إصابات بين اللاعبين في الدوري بـ”كورونا”، جاء ذلك بعد أيام من قرار اتحاد الكرة، السبت الماضي، بإيقاف النشاط الكروي لمدة أسبوعين بناء على قرار مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحاولة التصدي لفيروس كورونا في مصر .

وبشأن قرار استئناف المسابقة بعد انتهاء الأسبوعين رد سلطان ” الأمر سيكون قيد الدراسة والتقييم ومرتبط بمعدل انتشار الفيروس في مصر “.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر اقامة جميع المباريات للأندية والمنتخبات بدون حضور الجماهير قبل قرار تأجيل المنافسات.