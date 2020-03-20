حسام عاشور يُهاجم إدارة الأهلي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده

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هاجم النجم المخضرم حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعدما فشلت اليوم مفاوضات تجديد عقده لعدم رغبة الجهاز الفني في الاعتماد على خدماته في المرحلة القادمة.

وأكد حسام عاشور خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن مسؤولي النادي الأهلي طالبوه إما باعتزال كرة القدم بصفة نهائية أو الرحيل عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة لأي نادي آخر.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا يزال لم يحسم قراره النهائي بعد فيما يتعلق بمستقبله بداية من الصيف المقبل، وخاصة وأنه كان يتمنى البقاء مع النادي الأهلي حتى نهاية مسيرته الرياضية.

وشدد حسام عاشور في حديثه على أنه لم يكن يتوقع تماماً ذلك القرار من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نظراً إلى التاريخ الحافل له مع النادي الأهلي إضافة إلى الأمجاد التي تمكن من تحقيقها طيلة السنوات الماضية.

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