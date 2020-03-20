بيان رسمي من الأهلي تعليقاً على عدم تجديد عقد حسام عاشور

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أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً اليوم الجمعة من أجل الكشف عن كافة التفاصيل التي جمعت بين النجم المخضرم حسام عاشور وبين لجنة التخطيط بالنادي، والتي تم فيها الاستقرار على عدم تجديد عقد اللاعب لمدة أخرى.

وإليكم الآن النص الكامل للبيان الذي أصدره النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، والذي كشف فيه عن التفاصيل الكاملة لاجتماع لجنة التخطيط للكرة مع حسام عاشور:

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لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها.

وإزاء رؤية المدير الفني الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع عاشور، للتأكيد على تقدير الجميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهداً في رفعة اسم ناديه.

وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام، وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملاً، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي، وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف، ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء.

وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالي لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب، فضلاً عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور من أجل المعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنياً أو إدارياً حسبما يقرر.

ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة، كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي.

في المقابل عبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة، ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب، وهي رغبة لا يستطيع أحد أن يصادر عليها، وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقتاً كافياً للتفكير ثانية، وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء النادي الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.

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