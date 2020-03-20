رسمياً .. الأهلي يوافق على رحيل شريف إكرامي عقب نهاية الموسم الحالي

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أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الجمعة عن موافقته على رحيل النجم المخضرم شريف إكرامي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، بعدما فشلت مفاوضات تجديد عقده مع المارد الأحمر الذي ينتهي في صيف العام الحالي 2020.

وإليكم الآن بيان الأهلي الرسمي الذي تم فيه الكشف عن تفاصيل الجلسة التي تم عقدها عصر اليوم الجمعة مع شريف إكرامي:

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عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح اجتماعاً اليوم مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملاعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع، وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.

وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات، وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحداً من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط.

وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه وعلى رأسهم إكرامي الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع فضلاً عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه، وكان شريف إكرامي قد أصدر بياناً عبر حساباته الرسمية بنهاية تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

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